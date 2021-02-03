Bağcılar'da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi
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Bağcılar'da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi

03.02.2021 09:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:16
Bağcılar'da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi

BAĞCILAR'da koronavirüs salgınına rağmen sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi yapıldı.

BAĞCILAR'da koronavirüs salgınına rağmen sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi yapıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde evlenen çift ile yakınları sokakta düğün eğlencesi düzenledi. Eğlencede otomobilden açılan müziklerle gelin ve damat çiftetelli oynadı, arkadaşları da çifte eşlik etti. Halay da çeken grubun sosyal mesafe ve maske kuralına da uymadığı görüldü. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grubun düğün eğlencesi bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

 


Bağcılar'da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi
Bağcılar'da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi
Bağcılar'da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi
Bağcılar'da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi
Bağcılar'da sokakta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün eğlencesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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