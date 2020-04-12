Bağcılar'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden şüpheli yakalandı Bağcılar'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden şüpheli, ruhsatsız silahla yakalandı.

Bağcılar'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden şüpheli, ruhsatsız silahla yakalandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası Demirkapı Mahallesi'nde yürüttüğü denetimler sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Yasağı ihlal eden sürücü Hüseyin K'ya, 3 bin 180 lira idari para cezası uygulanırken, araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.

Kaynak: AA