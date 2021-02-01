Bağcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta doğum günü partisi
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Bağcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta doğum günü partisi

01.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:47
Bağcılar'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta doğum günü partisi

BAĞCILAR'da bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadan sokakta toplanarak doğum günü partisi yaptı.

BAĞCILAR'da bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadan sokakta toplanarak doğum günü partisi yaptı. 

Olay, Demirkapı Mahallesi 1645 Sokak'ta dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre bir grup genç pasta alarak arkadaşının doğum gününü kutlamak için sokağa geldi. Sokak ortasında bir otomobilin üzerine koydukları pastanın mumlarını yaktı. Grup sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak sokakta doğum günü kutlaması yaptı. Yaşanan o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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