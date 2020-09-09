Bağcılar'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
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Bağcılar'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Bağcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Bağcılar'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
09.09.2020 23:57 | Son Güncelleme: 10.09.2020 00:00

Bağcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Demirkapı Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan silahlı kavgada, M.A.K. isimli genç yaralandı. Silahlı yaralama sonrasında taraflar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.A.K., yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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