Bağcılar'da silahlı kavga: 4 yaralı

Bağcılar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Fatih Mahallesi 1822 Sokak'ta aralarında husumet bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraftan 4 kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA