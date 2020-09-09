Bağcılar'da silahlı çatışma, 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bağcılar'da silahlı çatışma, 1 ölü

BAĞCILAR'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi öldü.

Bağcılar'da silahlı çatışma, 1 ölü
09.09.2020 22:58 | Son Güncelleme: 09.09.2020 23:02

BAĞCILAR'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi öldü. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Demirkapı Mahallesi'nde 1735'inci Sokak'ta akşam saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 grup, 1735'in Sokak'ta buluşmak için sözleşti. Sokak üzerinde bekleyen tarafla, otomobille yanlarına gelen kişiler arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada  açılan ateş sonucunda, otomobil sürücüsü 20 yaşındaki M.A.K. yaralanırken yanında bulunan arkadaşı olaydan yara almadan kurtuldu. 2 kişi otomobille kaçarken bir başka otomobile çarparak kaza yaptı. Diğer gruptaki kişiler de yaya olarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı M.A.K.(20), hayatını kaybetti. Yanında bulunan arkadaşı ise olay yerinden kaçtı. 

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede yapılan çalışmada olaya karışan 1 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre delil araştırması yaptı. Olay yerinde bırakılan şüphelilere ait otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü. 

"SİLAHLI ÇATIŞMANIN İÇİNDE KALDIK"

Olay sırasında şüphelilerin çarpmasıyla kaza yapan bir sürücü "Burada silahlı çatışmanın içinde kaldık. Kaçan araca ben yol verince onu kovalayan araç, arkadan çarparak beni buraya fırlattı. Araçtaki arkadaş ağır bir şekilde yaralandı onu hastaneye kaldırdılar. Diğerleri de araçlarını bırakıp kaçtılar" dedi. 

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.  


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Özülkü Okan Bayülgen Ozan Çolakoğlu Çağatay Ulusoy
Spor Can Bartu Jose Sosa Fatih Terim Gökhan Töre Lionel Messi
Daha Fazla İzmir Milli Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Bağcılar'da silahlı çatışma, 1 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 23:03:03. #1.15#
title