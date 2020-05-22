BAĞCILAR'DA SEYAHAT İZNİ İÇİN KAYMAKAMLIĞA GELEN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR UZUN KUYRUK OLUŞTURDU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAĞCILAR'DA SEYAHAT İZNİ İÇİN KAYMAKAMLIĞA GELEN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR UZUN KUYRUK OLUŞTURDU

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri kişilerin seyahat izni için yayınladığı genelgenin ardından, Ramazan Bayramı'na iki gün kala vatandaşlar kaymakamlıklara gelmeye devam etti.

BAĞCILAR'DA SEYAHAT İZNİ İÇİN KAYMAKAMLIĞA GELEN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR UZUN KUYRUK OLUŞTURDU
22.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:17
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri kişilerin seyahat izni için yayınladığı genelgenin ardından, Ramazan Bayramı'na iki gün kala vatandaşlar kaymakamlıklara gelmeye devam etti. Bağcılar Kaymakamlığı'na gelen vatandaşların, sosyal mesafeye uymayarak uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Vatandaşlar, görevliler tarafından uyarılarak izin belgelerinin internet yoluyla e-Devlet üzerinden çıkarılması gerektiği söylendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen seyahat izni için yayınladığı genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla, tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmişti. Koronavirüs kapsamında yayınlanan genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile onlara refakatçi olanlar bayrama iki gün kala seyahat izni almak için Bağcılar Kaymakamlığı'na akın etti. Kaymakamlığa gelen vatandaşların, sosyal mesafeye uymayarak uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar polis tarafından uyarıldı.  

"BURAYA ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞTİM"

Memleketinden iş bulmak için İstanbul'a gelen Kerim Kaptan, "İzin almaya geldik. Bekliyoruz. Memlekete dönmeye çalışıyoruz. Buraya çalışmak için gelmiştim. Virüsten dolayı işler durdu. Şimdi de memlekete dönmeye çalışıyoruz. E- Devlet'ten başvuru yaptım onaylandı onun için geldim. Baya bir kalabalık var. 3 gündür geliyorum. Almaya çalışıyorum alabilirsek alacağım.  Sosyal mesafeye bazen uyuluyor. Hava soğuk vatandaşlar acele ediyor. Acele edince de mesafe ortadan kalkıyor" dedi.

"BURADA BEKLEYECEĞİM BAŞKA ÇARESİ YOK"

85 yaşındaki babaannesi Hamide Doğan için seyahat belgesi almaya gelen Vehbi Doğan, "85 yaşındaki babaannem için seyahat belgesi alacağım teknoloji kurbanı oluyorum. Babaannem için e-Devlet'ten şifre almaya çalışıyorum alamıyorum. Kendi adıma giriyorum sistem vermiyor. Dün geceden beri ALO-199'u arıyorum saatlerce telefon meşgule düşüyor. Geceden beri sürekli arıyorum sistem boşa çıkıyor. Burada bekleyeceğim başka çaresi yok. Son çare burası. Babaannem depremden sonra Elazığ'dan buraya gelmişti. Burada da mağdur kaldı gidemiyor. Mecburen ona belge almam gerekiyor" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı Haber
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu Haber
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Haber
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Haber
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
Teknik ekipman yetersizliği nedeniyle hükümeti eleştiren doktor, akıl hastanesine kapatıldı
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Erman Toroğlu'dan küme düşme kuralının kalkmasını isteyenleri kızdıracak yorum: Bu kulüplere emzik versinler
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların 19 Mayıs İletişim Çalışmalarını raporladı
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti
Antalya'da bir kişi, kız meselesi yüzünden arkadaşını 4 yerinden bıçakladı, sonra yardım etti
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu
Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım
Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Birleşmiş Milletler, Libya'ya sevk edilen Rus savaş uçaklarıyla ilgili inceleme başlattı
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Adana'da cemaatle namaz kılmak isteyen grup, polise saldırdı
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu
Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı
Yolun ortasına bina diken müteahhit, olayı haberleştiren muhabire saldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Hande Ataizi Hatice Çarpar
Spor Şenol Güneş Hikmet Karaman Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Bayram Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: BAĞCILAR'DA SEYAHAT İZNİ İÇİN KAYMAKAMLIĞA GELEN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR UZUN KUYRUK OLUŞTURDU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 11:21:11. #1.14#
title