Bağcılar'da semt pazarlarına seç-al yasağıyla ilgili gerekli uyarılar yapıldı Ticaret Bakanlığı'nın semt pazarı ve marketlerde sebze - meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklandığını duyurmasının ardından Bağcılar semt pazarlarında zabıta ekipleri tarafından tezgahlara seç-al yapılmaması uyarıları kondu.

Ticaret Bakanlığı'nın semt pazarı ve marketlerde sebze - meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklandığını duyurmasının ardından Bağcılar semt pazarlarında zabıta ekipleri tarafından tezgahlara seç-al yapılmaması uyarıları kondu.

Ticaret Bakanlığı'nın semt pazarı ve marketlerde sebze - meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklandığını duyurmasının ardından semt pazarlarında koronavirüse (COVID-19) karşı alınan önlemler kapsamında pazarcıya eldiven ve maske takma zorunluluğu getirilirken, vatandaşlara da seç-al yasaklandı.

Bağcılar'da semt pazarlarında zabıta ekipleri tarafından tezgahlarda seç-al yapılmaması uyarıları konuyor. Bağcılar Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçedeki 20 pazarı dolaşarak esnaf ve vatandaşları uyarıyor. Ekipler tezgahlara, "Sağlığınız bizim için önemli, lütfen el sürmeyin" yazılı küçük uyarı levhaları asıyor. Seç- al yönteminin kaldırılması üzerine rastgele ürün dolduran bazı müşteriler pazarcılar tarafından uyarıldı. Pazarcılar herkesin sağlığı için getirilen kurala uyulması gerektiğini söyledi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bakanlık tarafından alınan kararı uyguladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın ve pazar esnafımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Bundan böyle sebze ve meyveler esnaf tarafından hijyenik bir şekilde müşteriye sunulacak" dedi.

Kaynak: DHA