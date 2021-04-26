Bağcılar'da şehitler için dua edildi
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Bağcılar'da şehitler için dua edildi

Bağcılar'da şehitler için dua edildi
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Bağcılar'da mahalle sakinleri Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar (26) başta olmak üzere tüm şehitler için dua etti.

Bağcılar'da mahalle sakinleri Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar (26) başta olmak üzere tüm şehitler için dua etti.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen "Sahur Devriyesi" ekibi her gece vatandaşları sahura kaldırıyor.

Göztepe Mahallesi'nde radyo programcısı Onur Sakar ve konuğu Uğur Bozdağ, meddah ve davulcu eşliğinde sokakları dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı.

Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş sırasında çocuklar, davulcu ve meddahla fotoğraf çektirdi.

İlerleyen dakikalarda ise bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Sahur Devriyesi'ni karşıladı. Türk bayrağını davula saran gençler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Biz vatanımız için dimdik ayaktayız" şeklinde sloganlar attı.

Sokakta ve balkonlardaki vatandaşların da iştirakiyle başta Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Bağcılarla Uzman Çavuş Aygün Çakar olmak üzere bütün şehitler için dualar edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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