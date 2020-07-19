BAĞCILAR'DA ŞEHİT OLAN POLİSİN SOKAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI
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BAĞCILAR'DA ŞEHİT OLAN POLİSİN SOKAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

BAĞCILAR'DA ŞEHİT OLAN POLİSİN SOKAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI Bağcılar'da görev sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldı Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136'ıncı Sokak'ta narkotik polisi ile şüpheliler...

BAĞCILAR'DA ŞEHİT OLAN POLİSİN SOKAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI
19.07.2020 02:43 | Son Güncelleme: 19.07.2020 02:47

BAĞCILAR'DA ŞEHİT OLAN POLİSİN SOKAĞINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Bağcılar'da görev sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldı
Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136'ıncı Sokak'ta narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamacada şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu polis memurları Erkan Gökteke ve Yunus Nacar yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan polis memuru Erkan Gökteke, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Bağcılar'da bulunan evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldı.

- Rk

Kaynak: DHA

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