İyi Parti'nin Seçim Standına Saldırı Düzenleyen 2 Kişi Tutuklandı
Bağcılar'da İyi Parti'nin seçim standına düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı serbest bırakıldı. Bıçak kullandıkları tespit edilen 2 kişi ise tutuklandı.
Bağcılar'da İyi Parti'nin seçim standına düzenlenen ve 8 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına 8 kişiden 2'si tutuklandı.
SEÇİM STANDINA DÜZENLENEN SALDIRIDA 8 KİŞİ YARALANMIŞTI
Bağcılar'da seçim standı açan İyi Partili gruba, Pazar günü saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırıda bulundu. Saldırıda parti standında bulunan 4'ü bıçakla 8 kişi yaralandı.
6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI, BIÇAK KULLANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı bugün ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralama olayında bıçak kullandığı iddia edilen 2 kişi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler Şenel Bozkurt ve Ferdi Aydemir çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.
-
Sınırlarımızda terörist ABD oyun içinde oyun oynuyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
2 kişi mi yaralamış 8 kişiyi? Adaletiniz batsınCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
İdam edin böyle insanlarıCevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
-
Bu vatan hepimizin bu düşmanlık niye? Bizi birbirimize düşürmek isteyen şer odaklarına fırsat vermeyelim. Farklı düşünmek demokrasi ve insanlık gereğidir. Farklılıklarımızı renklilik sayalım insan gibi atlatalım bu seçimi. Kim seçilirse seçilsin insanlık kazansın kardeşlik kazansın.Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır