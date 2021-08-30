Bağcılar'da şanlı zaferin 99. yılı coşkuyla kutlandı
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Bağcılar'da şanlı zaferin 99. yılı coşkuyla kutlandı

Bağcılar'da şanlı zaferin 99. yılı coşkuyla kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü, Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü, Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde toplanan Bağcılarlılar, hep birlikte coşkuyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Türk Milleti'nin destan yazdığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yılı nedeniyle Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda tören düzenlendi. Saat 09.00'da başlayan kutlama programına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin, Garnizon Komutanlığı adına Yarbay Burçin Cengiz, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, ilçe sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı.

Hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı ise meydandaki herkesin iştirakiyle topluca ve hep bir ağızdan yüksek sesle söylendi. Bağcılar Meydanı'nda sona eren kutlama programı, Bağcılar Kaymakamlığı'nda devam etti. Kaymakam Eldivan, makamında ağırladığı misafirleriyle tebrikleşti.

"Kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yayınladığı mesajda "Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadele eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Bağcılar'da şanlı zaferin 99. yılı coşkuyla kutlandı
Bağcılar'da şanlı zaferin 99. yılı coşkuyla kutlandı
Bağcılar'da şanlı zaferin 99. yılı coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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