Bağcılar'da sahte içki operasyonu (1)

Bağcılar'da sahte içki operasyonu (1)

BAĞCILAR'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi.

23.09.2019 16:39
Bağcılar'da sahte içki operasyonu (1)
BAĞCILAR'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. 
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bağcılar'da metil alkol temin eden şüphelilerin kullandığı bir depoyu belirleyen polis ekipleri, depoya giriş çıkış yapan şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri Mahmutbey Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan  depoya bugün baskın düzenledi. Ekipler depoda bulunan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, yapılan aramalarda çeşitli tank ve bidonlarda yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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