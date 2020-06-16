Bağcılar'da sağlık çalışanları için kiraz hasadı
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Bağcılar'da sağlık çalışanları için kiraz hasadı

Bağcılar'da bu yıl gerçekleşen 12'inci Kiraz Hasadı'nda, pandemi sürecinde canla başla görev yapan sağlık çalışanları için dalından kiraz toplandı.

Bağcılar'da sağlık çalışanları için kiraz hasadı
16.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:32

Bağcılar'da bu yıl gerçekleşen 12'inci Kiraz Hasadı'nda, pandemi sürecinde canla başla görev yapan sağlık çalışanları için dalından kiraz toplandı. Paketlenen yaklaşık 500 kilogram kiraz, çevre hastanelerdeki sağlık personeline ikram edilecek.

Korona virüs nedeniyle ilçe sakinlerine bir süredir kapılarını kapatan Bağcılar Belediyesi Kiraz Bahçesi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu yıl 12'incisi düzenlenen kiraz hasadında Bağcılar Belediyesi personeli, pandemi sürecinde canla başla görev yapan sağlık çalışanları için dalından kiraz topladı.

Hasat edilen kirazlar çevre hastanelere ulaştırılacak

Ekipler, hummalı çalışması sonucunda topladıkları rengarenk kirazları sepetlere doldurdu. Bu yıl hasat edilen yaklaşık 500 kilogram kiraz, çevrede bölgelerde hizmet veren hastanelerdeki sağlık personeline ikram edilecek.

Korona virüs salgınıyla mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanları için kiraz toplayan belediye personelleri "Bugün Bağcılar Belediyemizin nostaljik kiraz bahçesinde sağlık çalışanlarımız adına kiraz topluyoruz. 80 ağacımız var geçen yıl 350 kilogram civarında çıkmıştı, bu yıl 550 kilogram civarında çıkar diye ümit ediyoruz. Korona virüs kapsamında sağlık çalışanlarına destek amacıyla topluyoruz bunları" diyerek sağlıkçıların mücadelesine destek verdi.

Kiraz Bahçesi'nde 84 adet kiraz ağacı bulunuyor

Bağcılar Belediyesi'nin Üzüm Bağı'nı kurarak başlattığı Nostalji Bahçeleri Projesi kapsamında Kirazlı Mahallesi'nde 2007-2008 yıllarında oluşturulan Kiraz Bahçesi'nde, Napolyon ve Stargold cinsi 84 adet kiraz ağacı bulunuyor. Yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Kiraz Bahçesi, Bağcılarlılar için aynı zamanda bir piknik alanı özelliği taşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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