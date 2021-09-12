Bağcılar'da saç ekimi yaptıran bir kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı - Haberler
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Bağcılar'da saç ekimi yaptıran bir kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı

AA / Melike Gallenkuş - Haberler | Güncel
Bağcılar'da saç ekimi yaptıran bir kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı

Bağcılar'da saç ekimi yaptıran bir kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan doktor Mehmet A. ifadesinde, "Ben yapılacak saç ekimi açısından gerekli bilgilendirmeyi, sonrasında da tahlilleri yaptırmıştım. Bu durum bizim tarafımızdan öngörülebilecek bir durum değildi.

Bağcılar'da saç ekimi yaptıran bir kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan doktor Mehmet A. ifadesinde, "Ben yapılacak saç ekimi açısından gerekli bilgilendirmeyi, sonrasında da tahlilleri yaptırmıştım. Bu durum bizim tarafımızdan öngörülebilecek bir durum değildi. Hastanın kaybı hepimizi derinden üzmüştür." dedi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Barbaros Mahallesi'ndeki bir hastanede saç ekimi yaptıran İbrahim G. kalp krizi geçirdi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamayan İbrahim G. hayatını kaybederken, polis ekipleri saç ekiminde görevli doktor Mehmet A.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli olan doktor Mehmet A., Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli Mehmet A., tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren şüpheli Mehmet A., kendilerine müracaat eden müteveffa ile görüştüğünü, herhangi bir rahatsızlığının olup olmadığını sorduğunu ve gerekli bilgileri aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ne ön görüşmede ne de sonrasında herhangi bir rahatsızlığını dile getirmedi. Gerekli tahliller de öncesinde yapılmıştı. Bu bilgilendirmeler sonrasında müteveffa hastanemize gelip saç ekimi aşamasına geçtiğimizde saç ekimi sırasında bir göğüs ağrısı şikayetinden söz edince işlemi derhal durdurduk."

Gerekli ölçümler ve kontrollerin yapıldığını, sonrasında "mavi kod" adı verilen ivedilikle hastaya müdahale edildiğini anlatan şüpheli Mehmet A., bu müdahalede hasta açısından olumlu sonuç verdiğini ve emin olmamakla birlikte hastanın müdahaleden 4-5 saat sonrasında hayatını kaybettiğini aktardı.

Şüpheli Mehmet A., müdahale eden doktorlardan hastanın kalp krizinden vefat ettiği bilgisi geldiğini dile getirerek, "Ben yapılacak saç ekimi açısından gerekli bilgilendirmeyi, sonrasında da tahlilleri yaptırmıştım. Bu durum bizim tarafımızdan öngörülebilecek bir durum değildi. Hastanın kaybı hepimizi derinden üzmüştür." ifadelerini kullandı.

Hakimlik, şüpheli Mehmet A.'nın "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

AA / Melike Gallenkuş - Son Dakika Haberleri
Saç ekimi yaptıran kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı

Saç ekimi yaptıran kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı

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