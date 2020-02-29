Bağcılar'da sabah namazında şehitler için dua edildi

29.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:42

Bağcılar Merkez Camii'nde bir araya gelen her yaştan ve kesimden ilçe sakini, İdlib'de düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için namaz öncesi Kuran-ı Kerim okurken, namaz sonrası da dualar etti.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerlerimiz için Bağcılar Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Şehitlerimiz için ailece duaya' programı düzenlendi. Bu amaçla yaşlısından gencine yöneticisinden işçisine kadar her yaş ve kesimden binlerce kişi sabah namazı öncesi Bağcılar Merkez Camii'nde buluştu. Ellerinde Türk bayraklarıyla gelenler de oldu.

"ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ"

Bağcılar Belediyesi çalışanlarının da iştirak ettiği dua programında konuşan Bağcılar İlçe Müftüsü Celal Büyük, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak gayesiyle cephede bulunan Mehmetçik ve şehitlerimiz için dua ettik. Gelen acı haberlerle yürekleri dağlanan annelere, babalara, eşlere, evlatlara sabr-ı cemil ihsan eyle diye Rabbimize dua ediyoruz. Bu vesileyle de tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Yaralı askerlerimize de şifalar diliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA