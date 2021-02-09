Bağcılar'da rüzgarda düşen camın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
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Bağcılar'da rüzgarda düşen camın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

09.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:15
Bağcılar'da rüzgarda düşen camın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Bağcılar'da, şiddetli rüzgar nedeniyle balkonu camı sokağa düştü.

Bağcılar'da, şiddetli rüzgar nedeniyle balkonu camı sokağa düştü. Sokaktan saniyeler önce geçen iki kişi camın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

İstanbul'da dün akşam şiddetli rüzgar etkili oldu. Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde binanın balkon camı sokağa düştü. Sokaktan saniyeler önce geçen iki kişi camın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yaşanılanlar saniye saniye bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.


Bağcılar'da rüzgarda düşen camın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
Bağcılar'da rüzgarda düşen camın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
Bağcılar'da rüzgarda düşen camın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
Bağcılar'da rüzgarda düşen camın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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