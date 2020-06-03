Bağcılar'da riskli ilan edilen 10 alan, kentsel dönüşümle yenileniyor
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Bağcılar'da riskli ilan edilen 10 alan, kentsel dönüşümle yenileniyor

Bağcılar'da riskli alan ilan edilen 10 bölge, kentsel dönüşümle yenileniyor.

Bağcılar'da riskli ilan edilen 10 alan, kentsel dönüşümle yenileniyor
03.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:57

Bağcılar'da riskli alan ilan edilen 10 bölge, kentsel dönüşümle yenileniyor.

Bağcılar Belediyesinden açıklamaya göre, ilçede geçen yıl 5,8 büyüklüğündeki depremde aldığı ağır hasar nedeniyle yıkımına başlanan 270 daire ve 40 dükkanlı Demircan Sitesi'nin de içinde bulunduğu Fatih Mahallesi'ndeki 21 bin 400 metrekarelik alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla riskli alan ilan edildi.

Karara göre, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli alan ilan edilen bölgede yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı toplam 73 bina yıkılarak yenilenecek.

İlçede, nisanda Yenimahalle'de riskli alan edilen 11 bin 400 metrekarelik alanla birlikte kentsel dönüşüm uygulanacak bölge sayısı 10'a çıktı.

Demircan Sitesi'nde yıkım devam ediyor

Riskli alan ilan edilen Fatih Mahallesi'ndeki Demircan Sitesi, geçen yıl meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldı. Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünce hazırlanan rapor sonucuna göre, alınan beton örneklerinden yapının "mukavemet değerlerinin olması gerekenin altında" olduğu ve risk taşıdığı tespit edildi.

Aynı sokakta bulunan diğer binaların da hasarlı olduğu ortaya çıkınca Demircan Sitesi'ndeki 270 daire ve 40 dükkanın tahliye işlemleri gerçekleştikten sonra yıkım başladı.

Sitenin etrafındaki diğer 236 daireyle birlikte toplam 506 daire, 51 dükkandan oluşan 73 binanın yıkımı da gerçekleşecek.

Toplam 21 bin 400 metrekarelik alanı kapsayan yeni projede otoparklı, asansörlü, modern ve depreme dayanıklı konutlar yapılacak. Proje kapsamında 12 blokta 913 daire, 115 ticari birimin yer alması öngörülüyor.

Yenimahalle Ece Sitesi'ndeki kentsel dönüşüm

Nisan ayında riskli bölge ilan edilen Yenimahalle'deki 11 bin 400 metrekarelik alan da yenilenecek. Şu an 1244 kişinin yaşadığı bölgede 7 blokluk Ece Sitesi'nin yanı sıra çevredeki 30 binayla birlikte toplam 291 daire ve 28 iş yeri yıkılacak.

Kentsel dönüşüm sonrası 40 bin metrekare toplam inşaat alanına sahip yeni modern yaşam alanı inşa edilecek.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 5 Ekim 2012'de yurt çapında başlatılan kentsel dönüşüm hamlesi kapsamında 9 bölgenin riskli alan ilan edildiğini belirterek, "Fatih Mahallesi'ndeki riskli alan ilanıyla birlikte riskli bölge sayısı 10'a çıktı. 10 bölgede kentsel dönüşümle depreme dayanıklı konutlar inşa edilecek. Toplam 2 bin 878 riskli yapıdan 2 bin 733'ünün yıkımını gerçekleştirdik. 13 bin 805 bağımsız birimin dönüştürülmesini tamamladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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