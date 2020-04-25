Bağcılar'da ramazan coşkusu evlere taşındı
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Bağcılar'da ramazan coşkusu evlere taşındı

Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde ramazan farklı yaşanır" diyerek, ramazan etkinliklerini internet üzerinden yayınlıyor.

25.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:22
Bağcılar'da ramazan coşkusu evlere taşındı

Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde ramazan farklı yaşanır" diyerek, ramazan etkinliklerini internet üzerinden yayınlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 25 yıl önce başlatılan ve her yıl yoğun katılımla gerçekleşen geleneksel Ramazan-ı Şerif etkinliklerine Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl ara verildi.

Belediye, ilçe sakinlerinin ramazanın manevi havasını aynı şekilde yaşaması için "Evde ramazan farklı yaşanır" diyerek özel bir program hazırladı.

Bu kapsamda geçen sene düzenlenen ramazan etkinliklerine ait görüntüler internet üzerinden ilçe sakinlerine ulaştırılıyor. Her akşam iftardan sonra saat 20.45'te küçükler için Ramazan Çocuk Programı, büyükler için de saat 22.30'da ramazan programları "Nostalji" adıyla yayınlanıyor.

İsteyen herkes Bağcılar Belediyesine ait www.bagcilar.bel.tr/bagcilardaramazan adresi üzerinden paylaşımlara ulaşabiliyor. Çocuklar gölge oyunları, Karagöz-Hacivat, tiyatro gösterileri ve yarışmaları izleyerek eğlenceli zaman geçiriyorlar. Büyükler ise sağlık, ilahiyat, tarih, edebiyat ve sanat gibi birçok alanda ünlü isimlerin yaptığı sohbetleri izliyor. Sanatçıların seslendirdiği ramazan ayının manevi iklimini yansıtan Nat-ı Şerif, şiir ve ilahiler de dinlenebiliyor.

İlçe müftüsü soruları cevaplandırıyor

Öte yandan Bağcılar İlçe Müftülüğü de programlarıyla "Evde Ramazan farklı yaşanır" projesine destek veriyor. Her gün saat 14.00-17.30 arasında Hafız Mustafa Özcan Güneşdoğdu online olarak mukabele vermeye başladı.

İlçe Müftüsü Celal Büyük ise her gün saat 15.00'te canlı yayında "Ramazan Sohbetleri" düzenliyor. Cumartesi ve Pazar günleri de "Siz Sorun İlçe Müftümüz Cevaplasın" adıyla canlı ve interaktif program gerçekleştiren Büyük, kendisine yönlendirilen soruları cevaplandırıyor. Mukabele ve vaazlar yine belediyenin kültür programlarını yayınladığı aynı internet sayfasından izlenebiliyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu süreçte ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl ramazan ayına koronavirüs sebebiyle birbirimizden fiziki olarak uzak ama daha büyük özlem ve kardeşlik duygusu içerisinde giriyoruz. Bu zaruret dolayısıyla 'Bağcılar'da ramazan farklı yaşanır' sloganımızı 'Evde ramazan farklı yaşanır'a dönüştürüp rahmet ve bereket ayını evlerimizde ailelerimizle birlikte yaşayacağız inşallah. İbadetlerimizi, hayırlarımızı ve sohbetlerimizi evde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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