Bağcılar'da Polise Tokatlı Saldırı! Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

İstanbul Bağcılar'da gündüz saatlerinde trafikte yaşanan kavga sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Henüz nedeni bilinmeyen kavgada, AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Aslan olduğu iddia edilen genç, tartıştığı polisi tokatladı.

Polisin tokatlı saldırıya uğradığı kavganın görüntüleri ise sosyal medyada hızla yayıldı.

AK PARTİ VE EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Konuyla ilgili AK Parti'den ve Emniyet Teşikilatı'ndan ise yaşanan tatsız olayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

"ŞAHSIM ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLÜYOR"

Öte yandan görüntülerin yayılmasının ardından AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Aslan, Twitter hesabından bir konuya ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

İşte Aslan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama:

Arkadaşlar şahsım üzerinden yürütülen bu algı operasyonunun benimle yakından uzaktan alakası yoktur. Bu algı operasyonunu başlatanlar hakkında gerekli hukuki işlem derhal başlatılacaktır.