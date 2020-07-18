BAĞCILAR'DA POLİSE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
BAĞCILAR'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 polis memurundan biri şehit oldu.
18.07.2020 22:20 | Son Güncelleme: 18.07.2020 23:48
Serdar ALTINTEPE- İstanbul DHA - BAĞCILAR'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 polis memurundan biri şehit oldu. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin aracının önüne park eden polislerin saldırıya uğradığı görülüyor. Polislere ateş açan saldırgan hızla kaçıyor
Kaynak: DHA