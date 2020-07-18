BAĞCILAR'DA POLİSE SİLAHLI SALDIRI (3) BAĞCILAR'da silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı.

Serdar ALTINTEPE- İstanbul DHA - BAĞCILAR'da silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı.

Olay Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta meydana geldi. Narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalaca sırasında şüpheliler polise ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu bir polis göğsünden diğer polis ise kolun hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Yaralı polisler, hastaneye kaldırıldı. Polis helikopter destekli operasyon başlattı. Saldırıyla ilgili olduğu belirlenen Serdar B. (19), O.I.(17) ve A.A.(17) gözaltına alındı. Polisin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA