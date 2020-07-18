Bağcılar'da polise silahlı saldırı: 2 yaralı Bağcılar Yüzyıl Mahallesinde seyir halindeki polis aracına yönelik silahlı saldırı gerçekleşti.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesinde seyir halindeki polis aracına yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda birinin durumu ağır olmak üzere 2 polis yaralanırken 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, narkotimde görevli polis ekibi seyir halindeyken silahla ateş açıldı. Açılan ateşte araçta bulunan bir polis memuru göğsünden ağır şekilde yaralanırken bir polis memuru ise sağ kolundan hafif şekilde yaralandı. Saldırının izleri ise polis aracında görülürken yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Çevreye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede helikopter destekli yapılan aramalarda Serdar B. (19), O.I.(17) ve A.A.(17) yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA