Bağcılar'da polise silahlı saldırı (2) BAĞCILAR'da silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı.

İstanbul DHA - BAĞCILAR'da silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı.

Olay Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta meydana geldi. Silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Hafif yaralı polisler, hastaneye kaldırıldı. Polis helikopter destekli operasyon başlattı. Saldırıyla ilgili olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Polisin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA