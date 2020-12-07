Bağcılar'da polis memurunun şehit edilmesi olayıyla ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı

Bağcılar'da polis memurları Erkan Gökteke'yi şehit ederek, Yunus Nacar'ı yaraladığı iddia edilen sanıklardan Serdar Balta hakkında, "kamu görevlisini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası...

Bağcılar'da polis memurları Erkan Gökteke'yi şehit ederek, Yunus Nacar'ı yaraladığı iddia edilen sanıklardan Serdar Balta hakkında, "kamu görevlisini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da polis memuru olarak görev yapan Erkan Gökteke ile Yunus Nacar'ın 18 Temmuz 2020'de asayiş görevi yaptıkları sırada şüphelendikleri sanık Serdar Balta ve Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) Kadir A'yı durdurmak istedikleri ancak bu kişilerin kaçtıkları anlatıldı.

Polis memurlarının, sanık Balta ve Kadir A. ile kovalamaca sonucunda bir sokakta karşılaştıkları ve polis memurlarının araçlarından indikleri belirtilen iddianamede, sanık Balta'nın belinde bulunan silahı çıkartarak polis memuru Yunus Nacar'a ateş ettiği sonrasında ise şoför koltuğundan inen polis memuru Erkan Gökteke'ye ateş ederek olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Sanık Balta'nın, Nacar'ı öldürmeye teşebbüs ettiği, Gökteke'yi ise öldürdüğü iddianamede belirtildi.

Olay sonrasında sanık Balta ile Kadir A'nın ticari taksiye binerken görüldükleri ifade edilen iddianamede, sanığın takside yakalandığı, ayrıca takside silah ile fişekler bulunduğu bildirildi.

Sanık Balta ifadesinde, araçtaki şahısları hasmı olan ve torbacılık yapanın adamları zannettiğini, belinde taşıdığı ruhsatsız silahı çıkartarak aracın içerisinde bulunan şahıslara ateş ettiğini ve olay yerinden kaçtığını anlattı.

İddianamede, "Sanık Serdar Balta'nın ateş etme şekline göre müşteki Yunus Nacar ve maktul Erkan Gökteke'ye isabet etmesinin mutlak ve kaçınılmaz olduğunu bilerek hareket ettiği, sanığın etkili mesafede müşteki ve maktulü hedef aldığı, sanığın her ne kadar maktul ile müştekiyi hasmı zannedip ateş ettiğini beyan etmiş ise de bu beyanın hayatının olağan akışına aykırı ve cezadan kaçma amacı taşımaktadır. Zira sanığın, müşteki ve maktulü gördüğü anda hasmı olmadığını anlamasına rağmen eylemine devam ettiği bu nedenle beyanlarına itibar edilmemesi gerekmektedir." denildi.

İddianamede, sanık Serdar Balta hakkında "kamu görevlisini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Yaşı küçük sanıklar hakkında çocuk ağır ceza mahkemesine ayrı dava açılmıştı

Öte yandan olayla ilgili olarak yaşı 18'den küçük olan Kadir A, Oğuzhan I. ve Reis B. hakkında da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Balta'nın doğrudan öldürmeye yönelik ateş ettiği değerlendirilmesinde bulunulan iddianamede, sanık Balta ateş etmekteyken olayı seyreden Kadir A'nın olay yerine gitmediği, olaya karışmadığı ve ateş etme eyleminin akabinde kaçarak uzaklaştığı anlatıldı.

İddianamede, Kadir A. ile Balta'nın buluşarak ağaçlık alanda bir süre saklandıkları, Kadir A'nın, Reis B'yi arayarak olayı anlattığı ve Reis B'nin yanında bulunan Oğuz I'yı da alarak ticari bir taksiyle Kadir A. ve sanık Balta'nın yanına gittikleri ifade edildi.

Balta'nın tabancaları Reis B'ye saklaması için vermeye çalıştığı sırada Reis B'nin bunu kabul etmeyerek oradan kaçtığı aktarılan iddianamede, o sırada takipte olan kolluk görevlilerince Balta'nın yakaladığı anlatıldı.

İddianamede, Kadir A, Oğuzhan I. ve Reis B. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından 9'ar yıl 8'er aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Aralık'ta görülen duruşmada, Oğuzhan I. ve Reis B'ye isnat edilen suçun niteliği, delillerin büyük oradan toplanmış olması, karartılarak ve etkilenecek delil bulunmadığı, SSÇ'lerin tutuklu kaldığı süre, yaşı, çocukların tutukluluğuna ilişkin Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Çocuk Koruma Kanunu'nun amaç ve ilkeleri dikkate alınarak, haklarında yurt dışına çıkış ve karakola imza atma tedbirleri uygulanarak tahliyelerine karar vermişti.

Mahkeme, Kadir A'ya isnat edilen suçların kuvvetli varlığı ve katalog suçlarından olması nedeniyle tutukluluğuna devam kararı vererek, duruşmayı ertelemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş