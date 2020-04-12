Bağcılar'da polis durdurduğu otomobilde ruhsatsız silah ele geçirdi Bağcılar'da polis durdurduğu otomobilde ruhsatsız silah ele geçirdi Bağcılar'da sokağa çıkma yasağı denetim yapan polis ekipleri tarafından durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Bağcılar'da polis durdurduğu otomobilde ruhsatsız silah ele geçirdi

İSTANBUL - Bağcılar'da sokağa çıkma yasağı denetim yapan polis ekipleri tarafından durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Polis ekipleri sürücü hakkında yasal işlem yaptı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı denetimleri gerçekleştirdi. Demirkapı Mahallesi Maslak Caddesi üzerinde seyir halindeki bir aracı şüphe üzerine durduran ekipler, içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Hüseyin K.'yi adliyeye sevk edilen ekipler, 3 bin 180 TL idari para cezası kesti.

Kaynak: İHA