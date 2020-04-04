Bağcılar'da pazar tezgâhlarına hijyen denetimi
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Bağcılar Belediyesi, Zabıta, Güncel

Bağcılar'da pazar tezgâhlarına hijyen denetimi

Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerlerini denetledi.

04.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:19
Bağcılar'da pazar tezgâhlarına hijyen denetimi

Dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerlerini denetledi. Pazar esnafına ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Zabıta ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların ve çocukların pazara girmesine izin verilmedi.

İçişleri Bakanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında valiliklere ek genelge gönderdi. Semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmeyecek. Sosyete pazarları başta olmak üzere giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi eşyaların satıldığı pazarlar, geçici süreliğine kapatılacak. Pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe bulunması sağlanacak. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde semt pazarlarında denetlemelerde bulundu. Ekipler öncelikle maske ve eldiven konusunda pazarcıları uyardı. Ardından tezgahların arasında en az 3 metre olması gerektiğinden ve vatandaşlarla aralarındaki sosyal mesafeyi korumalarının öneminden bahsetti. Öte yandan sosyal mesafeyi korumak adına düzenli olarak anonslar yapıldı ve giriş çıkışlar da vatandaşların ateşleri ölçüldü.

"65 yaş üstü vatandaşlarımızı ve çocukları pazara kesinlikle almıyoruz"

Bağcılar Belediyesi Zabıta Amiri Sinan Eroğlu, "Bugün kapalı pazardayız, yeni genelgenin kurallarına göre sadece gıda satışına izin veriyoruz. Pazarların giriş ve çıkışlarında da ekiplerim tüm denetimleri yapıyorlar. Vatandaşlarımızın ateşini ölçüyoruz ve ellerini pazara girmeden dezenfekte ediyoruz. Pazar esnafına da eldiven ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Öte yandan 65 yaş üstü vatandaşlarımızı ve çocukları pazara kesinlikle almıyoruz. Kurallara uymayan pazar esnafına da cezai yaptırım uyguluyoruz" dedi.

"Sürekli olarak ellerimizi dezenfekte ediyoruz"

Pazar esnafı İlyas Korkmaz, "Elimizden geldiği kadar kurallara uymaya çalışıyoruz. Ürünlerimizin üstünü kapattık. Maskemizi ve eldivenimizi taktık. Sürekli olarak ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Müşterilere de kendimiz veriyoruz kesinlikle seçtirmiyoruz ve sosyal mesafeyi de koruyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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