BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da doğal gaz borusunu kesip patlamaya neden olan şahıs kamerada

Uyuşturucu madde kullandığı ve şizofren olduğu iddia edilen şahsın doğal gaz borusunu keserek patlamaya neden olduğu öne sürüldü

Doğal gaz borusunu kestiği iddia edilen şahıs, patlamadan önce binadan çıkarken böyle görüntülendi

İSTANBUL - Bağcılar'da uyuşturucu madde kullandığı ve şizofren olduğu öne sürülen şahsın, yaşadığı evin doğal gaz borusunu keserek patlamaya neden olduğu öne sürüldü. Patlamanın ardından yangının çıktığı ev küle dönerken, doğal gaz borusunu kestiği iddia edilen şahıs, patlamadan önce binadan çıkarken güvenlik kamerasınca böyle görüntülendi.

İddiaya göre uyuşturucu madde kullanan ve şizofren olan Murat Çakıcı, apartman sakinlerine oturduğu evin doğalgaz borusunu keseceğini söyledi. Murat Çakıcı, içinde annesi ve babasının da olduğu, 6 kişinin yaşadığı dairede sabah saat 08.15'te doğalgaz borusunu kestikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Barbaros Mahallesi 203 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana gelen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Patlamanın yaşandığı ve alevlerin çıktığı dairede büyük hasarın oluştuğu görüldü. Polis ekipleri ise olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Apartman sakinlerinden ve aynı zamanda Murat Çakıcı'nın kuzeni olan Ferhat Çakıcı, "Yapan, benim kuzenim oluyor. Kendisi madde bağımlısı. Sürekli uyuşturucu kullanıyor. Zaten böyle bir şey yapacağı belliydi. Sürekli tehdit ediyordu insanları. Ben kendisi hakkında şikayette de bulundum karakola gidip. Şikayet dilekçem de var içeride. Uzaklaştırma kararı aldırmaya çalışıyorduk" dedi.

"Bizi itfaiye ekipleri çıkardı"

Apartman sakinlerinden Onur Pekmezci ise, "Bu çocuk zaten daha önceden beri uyuşturucu bağımlısı. Sürekli annesine de şiddet uyguluyordu. Bıçakla annesini tehdit ediyor. Birkaç kere benim önümü de kesti. Babam yurt dışından gelince kullandığı arabaya da zarar verdi, yakıtlarını çalmak için hortumlarını kesti. Sırf uyuşturucu görüntüsü alabilmek için. En son dün akşam da polis geldi buraya. Aldılar bunu. Kuzeni şikayet etti. Evde zaten halıları falan çalmış. Evine girmiş, hırsızlık yapmış. Polis aldı bunu yarım saat sonra tekrar geri getirdi. Buradan giderken de ben bu evi patlatacağım diye küfürlü şekilde konuştu gitti. Sabah da biz uyuyorduk. 08.15'te oldu olay. Patlamaya uyandık biz de deprem olduk sandık ama bir baktığımızda alevler çıkmaya başladı. İtfaiyenin ekipleriyle bizi çıkardılar" şeklinde konuştu.

Gül Güvercin ise, "Ben bu apartmanda oturmuyorum ama oturan kişiyi tanıyorum, adı Murat. Madde bağımlısıymış. Boruları kesip sabah gitmiş. Bir gün öncesinde de birini baltayla kovalamış. Ama iyi ki de hafta ortası olmadı. Hafta ortası olsaydı çok ölen olurdu, gördüğünüz gibi caddeye fırladı taşlar. Ölen ya da yaralanan yok. 6 kişi yaşıyorlardı işte. Yani büyük bir patlama oldu. Çünkü çocuk madde bağımlısı olduğu için geçen sene de bıçakla babasını kovalamıştı. Doğalgaz borularını kesmiş. Zaten bir gün öncesinden demiş ki ben bu binayı havaya uçuracağım" şeklinde konuştu.

Öte yandan evindeki doğal gaz borusunu kestiği iddia edilen şahıs, patlamadan önce binadan çıkarken böyle görüntülendi.