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Son dakika 3. sayfa: Bağcılar'da patates yüklü kamyonet takla attı: Kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Bağcılar'da patates yüklü kamyonet takla attı: Kaza anı kamerada Kaza sırasında kamyonetin kasasında bulunan 16 yaşındaki genç yaralandı Bağcılar'da, rampada patates ve soğan yüklü kamyonetin kontrolden çıkınca takla attı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da patates yüklü kamyonet takla attı: Kaza anı kamerada

Kaza sırasında kamyonetin kasasında bulunan 16 yaşındaki genç yaralandı

İSTANBUL - Bağcılar'da, rampada patates ve soğan yüklü kamyonetin kontrolden çıkınca takla attı. Kaza sırasında kamyonetin kasasında bulunan 16 yaşındaki genç yaralandı. Patates ve soğanları sokağa saçıldığı kaza ana güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 10.15 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Merkez Mahallesi 2561 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre mahallede 01 BJN 40 plakalı kamyonetiyle seyyar satıcı olarak patates ve soğan satan L.K., rampada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet takla atarak ters döndü. O sırada sokakta kimsenin olmaması ise faciayı önledi. Kazada kamyonetin kasasında bulunan 16 yaşındaki Mustafa S.A, yaralındı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarırken, yaralanan genç ise sağlık ekiplerince kurtarıldı. Polis ekipleri ise sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Sürücünün yakınları ise sokağa saçılan soğan ve patatesleri topladı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazaya ilişkin konuşan mahalle sakini Abdurrahman Işık, "Mahallemizde böyle bir hadise gerçekleşti, Allah'tan bir can kaybımız yok. Burası rampa olduğu için patates ve soğan çuvalları arkada oluyor. Ani frene bastığı için arabanın önü şahlanıyor. Şahlandığı zaman da araba ters yatıyor. Mahallemizden kimseye zarar gelmedi" diye konuştu.

Son dakika 3. sayfa: Bağcılar'da patates yüklü kamyonet takla attı: Kaza anı kamerada

Son dakika 3. sayfa: Bağcılar'da patates yüklü kamyonet takla attı: Kaza anı kamerada

Son dakika 3. sayfa: Bağcılar'da patates yüklü kamyonet takla attı: Kaza anı kamerada

Son dakika 3. sayfa: Bağcılar'da patates yüklü kamyonet takla attı: Kaza anı kamerada
İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika 3. sayfa: Bağcılar'da patates yüklü kamyonet takla attı: Kaza anı kamerada - Haberler
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