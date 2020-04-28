Bağcılar'da parti yapan şüphelilerden pes dedirten savunma...İfadelerinde iftar ve sahur yapmak...
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Bağcılar'da parti yapan şüphelilerden pes dedirten savunma...İfadelerinde iftar ve sahur yapmak...

Bağcılar'da parti yapan şüphelilerden pes dedirten savunma...İfadelerinde iftar ve sahur yapmak için toplandıklarını söylediler Bağcılar'da parti yapan 10 şüpheli 2 ay konutlarını terk edemeyecek Bağcılar'da bir dairede parti yapıldığı ihbarıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin 2 ay...

Bağcılar'da parti yapan şüphelilerden pes dedirten savunma...İfadelerinde iftar ve sahur yapmak...
28.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:21

Bağcılar'da parti yapan şüphelilerden pes dedirten savunma...İfadelerinde iftar ve sahur yapmak için toplandıklarını söylediler

Bağcılar'da parti yapan 10 şüpheli 2 ay konutlarını terk edemeyecek

İSTANBUL - Bağcılar'da bir dairede parti yapıldığı ihbarıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin 2 ay boyunca konutlarını terk etmeyerek adli kontrol altına alınmalarına karar verildi. Öte yandan 10 şüpheli de savcılık ifadesinde iftar ve sahur yapmak için bir araya geldiklerini savunarak pişman olduklarını söyledi.

Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda parti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, dün gece saatlerinde 10 şüpheliyi düzenledikleri operasyon ile gözaltına almıştı. Korona virüs (covid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen şüpheliler Hüsna E. (26), Merve B. (25), Ender A. (31), Önder A. (31), Yusuf G. (36), Mustafa Ş. (28), Berkay D. (25), Fatih A. (37), Halil İbrahim B. ve Çağatay Ç. Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 180 TL para cezasına çarptırılmıştı.

Bağcılar Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan bugün öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada nöbetçi savcılığa ifade veren şüphelilerden Hüsna E. iftar yapma amacıyla bir araya geldiklerini söyleyerek, "İftarın ardından sahuru da birlikte yapmaya karar verdik. Arkadaşım sosyal medyada bir paylaşım yapmış. Ben de paylaşımı polis memurlarından öğrendim. Bu kadar kalabalık olacağımızı tahmin etmiyordum. Herhangi bir suç kastımız bulunmamaktadır. İçinde bulunduğum durumdan pişmanım" dedi.

Diğer 9 şüpheli de iftar ve sahur yapma amacıyla bir araya geldiklerini savunarak pişman olduklarını ifade etti.

Nöbetçi savcılıktan haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler burada da önceki ifadelerini tekrar ettiklerini söyledi.

Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği 10 şüphelinin 2 ay süre ile 'konutu terk etmeme' suretiyle ayrı ayrı adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

Öte yandan şüphelilerden Yusuf G.'nin sanatçı olduğu, Ender ve Önder A.'nın ise geçmişte Adnan Oktar'ın programına çıktığı edinilen bilgiler arasında.

Bağcılar'da parti yapan şüphelilerden pes dedirten savunma...İfadelerinde iftar ve sahur yapmak...

Kaynak: İHA

Manşet

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