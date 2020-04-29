BAĞCILAR'DA 'PARTİ' GÖZALTILARI: İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
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BAĞCILAR'DA 'PARTİ' GÖZALTILARI: İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

BAĞCILAR'da bir dairede parti yaptıkları gerekçesiyle "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan hakim karşısına çıkan 10 kişiye 2'şer ay ev hapsi cezası verilmişti.

BAĞCILAR'DA 'PARTİ' GÖZALTILARI: İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
29.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:44

BAĞCILAR'da bir dairede parti yaptıkları gerekçesiyle "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan hakim karşısına çıkan 10 kişiye 2'şer ay ev hapsi cezası verilmişti. Adnan Oktar'ın programına da katılan Enver A. (31) ve Önder A. (31) kardeşler ile şarkıcı Yusuf G.'nin (36) de aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyet ifadeleri ortaya çıktı.

"POLİS GELİNCE SOSYAL MESAFEYE UYMADIĞIMIZI ÖĞRENDİK"

Emniyette ifadesi alınan Önder A. "27 Nisan tarihinde arkadaşlarımla iftar yapmak amacıyla kardeşim Enver A. ile birlikte yaşadığım evde toplandık. Normalde 3 kişi olacaktık fakat arkadaşlarım kendi aralarında haberleşerek başka arkadaşlarını da getirdi. İftarın ardından arkadaşım Berkay D. sosyal medya aracılığıyla buluştuğumuzu gösteren bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımı yapmakta herhangi bir art niyeti yoktu. Polisler kapıya gelince sosyal mesafeye uymamaktan dolayı, konudan bilgimiz oldu. Herhangi bir suç kastımız bulunmamaktadır. Zaten memur arkadaşlarda yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamamışlardır" dedi.

"KALABALIK OLACAĞIMIZI TAHMİN ETMİYORDUM"

Enver A.'nın da ifadesinde "Normalde 3 kişi olacaktık, fakat arkadaşlar kendi aralarında haberleşerek başka arkadaşlarına da getirdi. Berkay D. sosyal medyasından bir paylaşım yapmış. Benim bu paylaşımdan haberim yoktu. Bizim toplanmaktaki amacımız sadece iftar ve sahur yapmaktı. Bu kadar kalabalık olacağımızı tahmin etmiyordum" şeklinde beyanda bulundu.

"HERHANGİ BİR SUÇ KASTIMIZ YOK"Şarkıcı Yusuf G. ise Halil İbrahim B.'nin davetlisi olarak eve gittiğini öne sürerek, "Normalde İbrahim davetliydi ama beni de yanında götürdü. Bu kadar kalabalık olacağımızı tahmin etmiyordum. Herhangi bir suç kastımız yoktur, içinde bulunduğum durumdan pişmanım" ifadesini kullandığı öğrenildi.

2'ŞER AY EV HAPSİ CEZASI VERİLMİŞTİ

İfadelerinin alınmasının ardından 10 şüpheli, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Bakırköy Nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce 10 şüpheliye de ayrı ayrı 2'şer ay konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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