Bağcılar'da parklar yenilendi
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Bağcılar'da parklar yenilendi

07.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:40
Bağcılar'da parklar yenilendi

Bağcılar Belediyesi ilçede en çok yoğunluk yaşanan 8 parktaki oyun gruplarını yenileyerek alanları daha renkli ve keyifli ortamlara dönüştürdü.

Bağcılar Belediyesi ilçede en çok yoğunluk yaşanan 8 parktaki oyun gruplarını yenileyerek alanları daha renkli ve keyifli ortamlara dönüştürdü. Parklara kurulan temalı oyun grupları, eğlencenin yanında çocukların hayal dünyalarını ve motor becerilerini geliştiriyor.

Bugüne kadar çok sayıda projeye imza atan Bağcılar Belediyesi, çocukların eğlenirken becerilerini de geliştirmeleri amacıyla parklardaki oyun gruplarında revizyona gitti. Bu amaçla Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçede yoğunluğun en çok yaşandığı 8 parkta bakım ve yenileme çalışması başlatıldı.

Öncelikle eskiyen, deforme olan, kırılan ve ilk günkü güvenliğini kaybeden oyun grupları belirlendi. Bakım ve tadilat çalışmalarıyla işe başlayan ekipler, zeminlerdeki kauçukları da değiştirdi. Ardından eski oyun grupları kaldırılarak yerine temalı oyun grupları yerleştirildi. Bazı parklardaki oyun ve yeşil alan miktarı da artırıldı. Böylece yeni oyun gruplarıyla parklar, daha güvenli, renkli ve konforlu bir hale geldi.

Oyun grupları büyüklerin de ilgisini çekiyor

Çalışmalar neticesinde Mevlana Parkı, 280 metrekareden 370 metrekareye çıkarılırken alana kurulan yeni nesil ahşap gemi temalı oyun grubu çok beğenildi. 145 metrekareden 178 metrekareye çıkarılan Kestane Bahçesi Parkı'na yerleştirilen yeni nesil yüksek kule ahşap kuş yuvası temalı oyun grubu ile halatlı ahşap salıncak büyüklerin de ilgisini çekiyor. Alanı 103 metrekareden 215 metrekareye çıkarılan Plevne Parkı'na da klasik oyunların yanında ahşap tırmanma temalı ahşap kombine salıncak kuruldu. Bunun yanında Koca Yusuf Parkı, Tabya Meydan Parkı, Kayıkçıoğlu Parkı, Mehmet Bulur Parkı ve Nafiz Hafize Hançer Parkı da baştan aşağı yenilendi.

Hayal dünyalarını ve motor becerilerini geliştiriyorlar

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Çocuklarımızın mutlu, neşeli olmaları için elimizden gelen hizmeti yapıyoruz. Son olarak da hem yararlı hem keyifli zaman geçirsin diye parklarımızı yeniliyoruz. Çocuklarımız için daha eğlenceli oyun gruplarını parklarımıza monte ediyoruz. Çevre duvarlarımızı yeniden düzenleyerek, ailelerimiz ve çocuklarımız için güvenli parklar oluşturuyoruz. Temalı çocuk parkı modellerimiz kent estetiğine katkıda bulunmanın yanı sıra, çocukların hayal dünyasını ve motor becerilerini de geliştiriyor. Çocuklarımıza ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan, aileler için de kamelya, oturma alanları ve peyzaj çalışmaları yapıldı. - İSTANBUL

Bağcılar'da parklar yenilendi
Bağcılar'da parklar yenilendi
Bağcılar'da parklar yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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