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Kontrolden çıkıp duvara çarptı, sıkıştığı yerden çıkarılınca ellerini açarak dua etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkıp duvara çarptı, sıkıştığı yerden çıkarılınca ellerini açarak dua etti Bağcılar'da panelvan araç sürücüsü evin duvarına çarparak durabildi Bağcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, evin duvarına çarparak durabildi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Kontrolden çıkıp duvara çarptı, sıkıştığı yerden çıkarılınca ellerini açarak Dua etti

Bağcılar'da panelvan araç sürücüsü evin duvarına çarparak durabildi

İSTANBUL - Bağcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, evin duvarına çarparak durabildi. Panelvan araçın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonrasında çıkarıldı. Sürücünün çıkarıldığı esnada ellerini açarak dua ettiği görüldü.

Olay, saat 02.00'da Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüzyıl Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan Hüseyin Küçük idaresindeki 22 AB 899 plakalı panelvan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evin duvarına çarparak durabildi.

Sürücü 45 dakika süren çalışmanın ardından çıkarıldı

Çarpmanın etkisiyle durabilen panelvan araçtaki yaralı sürücüyü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı araç içinden 45 dakika süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

Ellerini açıp dua etti

Bilinci açık olarak sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün ellerini açarak dua ettiği görüldü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkıp duvara çarptı, sıkıştığı yerden çıkarılınca ellerini açarak dua etti

Kontrolden çıkıp duvara çarptı, sıkıştığı yerden çıkarılınca ellerini açarak dua etti

Kontrolden çıkıp duvara çarptı, sıkıştığı yerden çıkarılınca ellerini açarak dua etti

Kontrolden çıkıp duvara çarptı, sıkıştığı yerden çıkarılınca ellerini açarak dua etti

Kontrolden çıkıp duvara çarptı, sıkıştığı yerden çıkarılınca ellerini açarak dua etti

Kontrolden çıkıp duvara çarptı, sıkıştığı yerden çıkarılınca ellerini açarak dua etti

Kontrolden çıkıp duvara çarptı, sıkıştığı yerden çıkarılınca ellerini açarak dua etti

Kontrolden çıkıp duvara çarptı, sıkıştığı yerden çıkarılınca ellerini açarak dua etti

Kontrolden çıkıp duvara çarptı, sıkıştığı yerden çıkarılınca ellerini açarak dua etti

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İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Son Dakika Haberleri

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