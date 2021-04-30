Bağcılar'da pandemiyle mücadele devam ediyor

İstanbul Bağcılar Belediyesi, 2020 yılı Mart ayından bu yana Covid 19 salgını ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

İstanbul Bağcılar Belediyesi, 2020 yılı Mart ayından bu yana Covid 19 salgını ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor. İlçe sakinlerinin sağlığını korumak için 7/24 esasıyla hizmet veren Zabıta ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığındaki kabine toplantısında alınan 'tam kapanma' kararı doğrultusunda tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte hizmet veriyor.

29 Nisan 2021 tarihinde saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00' e kadar sürecek "tam kapanma" kararı doğrultusunda Bağcılar Belediyesi ekipleri, günün 24 saati haftanın 7 günü tüm sahada hizmetlerine devam ediyor.

Zabıta ekipleri, özellikle iş yeri, esnaf ve yürüyüş yolları ile meydanlarda Covid 19 salgını tedbirleri doğrultusunda denetimler yapıyor. Tedbirler kapsamında dışarıda bulunan insanlar da maske, mesafe ve hijyen konusunda denetleniyor ve uyarılıyor. Ayrıca kapalı olması gerekiyorken faaliyet gösteren işletmelere de idari işlem yapılıyor. Yine, insanların gıda ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açık bulunan bakkal, manav, kuruyemiş, kasap, tatlıcı ve fırın gibi işletmelerde de denetimler sıkı şekilde sürdürülüyor. Bu sırada işyeri sahibi ile müşterilerin karantina kurallarını ihlal edip etmediği kontrol ediliyor. Ayrıca salgına yakalananlar ile temaslı oldukları kişiler evine veya karantina yerine gönderiliyor. Görevli oldukları halde kurum ve kuruluş binalarına ulaşamayan kişilerin ulaşımı da sağlanıyor. Motorlu zabıta ekipleri acil durumlarda vatandaşların imdadına yetişiyor. Vefa Sosyal Destek Grubuna gelen taleplerle ilgili de ekiplerle iş birliği yapılıyor.

Vefa Destek Grubu'nun çalışmaları devam ediyor

Yine bu süreçte İlçe Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu da vatandaşların "ALO 112" ve "ALO 155" nolu hatlardan ulaşan taleplerini değerlendiriyor. Bağcılar Belediyesi, Emniyet ve İlçe Müftülüğüyle işbirliği yapılarak ihtiyaç sahiplerinin sorunları çözüme kavuşturuluyor. Sahada görev yapan 28 kişilik ekip günün 24 saati hizmet vermeye devam ediyor. Bunlara ilave olarak Covid hastaları ile teması olan vatandaşların gıda ihtiyaçları karşılanıyor.

Tüm sokaklar ilaçlanıyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de temizlik ve dezenfekte çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 2 mikronsis dezenfeksiyon aracıyla sokaklar dezenfekte ediliyor. Özel kıyafetli korona timleri ilçeyi mikroplardan arındırmaya devam ediyor. Sokaklar 8 tanker ve 1 su jeti ile yıkanıyor. 2 bin 758 sokak ayda en az 2 defa dezenfektanlı su ile yıkanıyor. 3 bin 500 çöp konteyneri belirli periyotlarla toplanıp temizleniyor. Covid hastalığı tanısı konulan vatandaşların bulunduğu konutlardaki ortak alanlar da dezenfekte ediliyor. Yine 'tam kapanma" sebebiyle insan ve araç yoğunluğunun azalmasını fırsat bilen ekipler, ana arter ile caddelerdeki bordürlerin boyanması işlemini gerçekleştiriyor.

Ramazan ayında vatandaşların sağlığı, huzuru ve güvenini düşündükleri için hizmetlerini aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Ekiplerimiz, devletimizin Covid 19 salgını konusunda aldığı kararları harfiyen yerine getirmek için günün her saati hizmet sunmaktadır. İnşallah, kurallara uymak ve üzerimize düşen diğer vazifeleri yerine getirmek suretiyle bu salgın belasından kurtulacağız. Mübarek Ramazan Bayramı'na hep birlikte sağlık, huzur ve bereket içerisinde kavuşacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı