Bağcılar'da Otoparkta Silahlı Çatışma; Otobüsteki Panik Anları Kamerada

Bağcılar'da Otoparkta Silahlı Çatışma; Otobüsteki Panik Anları Kamerada

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHABağcılar'da bir araçla otoparka gelen kişiler ateş açtı.

Bağcılar'da Otoparkta Silahlı Çatışma; Otobüsteki Panik Anları Kamerada

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR/ İstanbul DHA

Bağcılar'da bir araçla otoparka gelen kişiler ateş açtı. Otoparktakilerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Otoparktakilerin de silahla karşılık verdiği çatışmada bir halk otobüsü de yoldan geçiyordu. Çatışma sırasında yolcular panikle çömelirken, panik anları kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından 

-Otobüsteki panik anı

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