BAĞCILAR'DA OTOMOBİLİN MOTOKURYEYE ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da sokak arasındaki kavşakta ilerleyen otomobil, motosikletli kuryeye çarptı. Kuryenin savrularak yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 Ocak Pazar günü Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasındaki kavşakta ilerleyen otomobil, siparişten dönen motosikletli kuryeye çarptı. Kurye, motosikletiyle savrularak yola düştü. Bacağından hafif yaralanan kuryeye ilk olarak sokakta bulunan esnaf yardımcı oldu. Otomobilin sürücüsü de yanındaki çocuklarının durumunu kontrol ettikten sonra aracından inip, kuryenin yanına gitti. Kuryeyle ilgilenen sürücüsü, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırırken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

"İKİ SÜRÜCÜDE DE HATA VAR"

Kazayı gören esnaf Ertuğrul Durakoğlu, "Motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü dikkatsiz şekilde kavşağa geldi. Burası kontrollü geçiş. Motosiklet arabaya vurunca devrildi. Kadın şoför inip önce araba içindeki çocuklarına baktı daha sonra kurye ile ilgilendi. İki sürücüde de hata var, yavaşlamadılar. Belediyenin buraya kasis yapmasını istiyorum. Böyle ara sokak kavşaklarında tüm sürücülerin yavaşlamaları önemli" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza anı sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sokakta ilerleyen otomobilin kavşakta önüne gelen motosiklete çarptığı, savrularak yere düşen kuryenin ayağa kalkıp, aksayarak yürüdüğü görülüyor. Çevredekiler ile otomobil sürücüsünün kuryeyle ilgilendikleri kameraya yansıyor.