BAĞCILAR'DA OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
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BAĞCILAR'DA OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

14.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:38
BAĞCILAR'DA OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Bağcılar'da 2 kişinin, park halindeki otomobilin camını kırdıktan sonra içindeki multimedya sistemini yerinden söküp çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da 2 kişinin, park halindeki otomobilin camını kırdıktan sonra içindeki multimedya sistemini yerinden söküp çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, 1 Kasım Pazar günü saat 06.30 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişi K.H.'ye ait park halindeki otomobilin camını tornavida ile kırdı. Kırılan camdan elini sokan şüpheli, otomobilin kapısını açarak arkadaşı ile beraber içeri girdi. Otomobilde bulunan 9 bin lira değerindeki multimedya cihazını yerinden sökerek çalan şüpheliler, daha sonra olay yerinden ayrıldı.  Sabah aracının başına geldiğinde camın kırıldığını gören K.H. ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. K.H.'nin aracından daha önceden de yine 9 bin lira değerinde multimedya cihazının çalındığı öğrenildi.

BİR ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri, şüphelilerden birinin H.A., olduğunu tespit ederek onu gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan H.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anları ise K.H.'nin yaşadığı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin başına gelen 2 kişiden birinin tornavida ile camı kırdığı ve içeri girip işlerini tamamladıktan sonra ayrıldıkları görülüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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