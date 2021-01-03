Bağcılar'da otomobil takla attı
03.01.2021 00:03 | Son Güncelleme: 03.01.2021 00:38
Bağcılar'da takla atan otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Bağcılar'da takla atan otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre Kirazlı Mahallesi Mevlana Caddesi'nde Ercan Bağkesen'in (32) idaresindeki 34 AZZ 99 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp yol tabelasına çarptıktan sonra takla attı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü Bağkesen, ifadesi alınmak üzerine karakola götürüldü.
Kaza yapan araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu