BAĞCILAR'DA OTOMOBİL HIRSIZLARI KAMERADA
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BAĞCILAR'DA OTOMOBİL HIRSIZLARI KAMERADA

14.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:00
BAĞCILAR'DA OTOMOBİL HIRSIZLARI KAMERADA

BAĞCILAR'da, 4 kişinin park halindeki bir otomobili ittirerek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BAĞCILAR'da, 4 kişinin park halindeki bir otomobili ittirerek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin yanına gelen dört kişiden biri aracın içine girdi. Aracın dışında bekleyen 3 kişi ise otomobili park halinde bulunduğu yerden çıkarmak için ittirmeye başladı. Otomobili bulunduğu yerden çıkarmayı başaran 4 şüpheli daha sonra aracı alıp uzaklaştı. Sabah saatlerinde otomobilini bıraktığı yere gelen vatandaş, aracının orada olmadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, hırsızların otomobili çıkarmak için ittirdiği ve alıp kaçtığı anlar yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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