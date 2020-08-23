Bağcılar'da otomobil alev topuna döndü Bağcılar'da park halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Bağcılar'da park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Vatandaşlar alev topuna dönen aracı video çekmek için birbiriyle yarıştı.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Güneşli Kirazlı Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobil yanmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanan aracı gören vatandaşlar sokağa döküldü. Alev topuna dönen aracı video çekmek için birbiriyle yarışan vatandaşlar aracın yanma anını film izler gibi izledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü araç hurdaya döndü.

(İHA)

Kaynak: İHA