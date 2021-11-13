BAĞCILAR'DA OTO GALERİSİNE SİLAHLI BASKIN : 3 ÖLÜ  (1) - Haberler
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BAĞCILAR'DA OTO GALERİSİNE SİLAHLI BASKIN : 3 ÖLÜ  (1)

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BAĞCILAR'DA OTO GALERİSİNE SİLAHLI BASKIN : 3 ÖLÜ  (1)

BAĞCILAR'da otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kiyi öldü.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul DHA - BAĞCILAR'da otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kiyi öldü.

Saldırı saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Bir araç ile gelen saldırganlar otomobil galerisinde bulunanlara kurşun yağdırdı. Saldırıda  ilk belirlemelere göre Cemal, Polat ve Engin D. hayatını kaybetti Polis, geldikleri araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor

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