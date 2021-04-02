Bağcılar'da Otizm Farkındalık Günü dolu dolu yaşandı
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Bağcılar'da Otizm Farkındalık Günü dolu dolu yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bağcılar'da Otizm Farkındalık Günü dolu dolu yaşandı

Bağcılar Belediyesi ve Türk Kızılay'ı tarafından, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar, renkli bir gün geçirdi.

Bağcılar Belediyesi ve Türk Kızılay'ı tarafından, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar, renkli bir gün geçirdi. Resim ve kilden dekoratif eşya yapan çocuklar daha sonra müzik eşliğinde hem çaldı hem oynadı.

Tüm dünyada olduğu gibi Bağcılar'da da otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Bağcılar Belediyesi ve Türk Kızılay'ı işbirliğiyle bir etkinlik düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen programda otizmli çocuklar önce resim yaptı. Kimi hayal ettiği köyü kimi de karşısındaki nesneyi kağıda döktü. Engelliler daha sonra el becerileri sınıfında kilden dekoratif eşya yaptılar.

Engellilerin son uğrak noktası ise müzik sınıfı oldu. Davetliler "Engellileri Aşalım" müzik grubuyla zaman geçirdi. Engellilerden bazıları sahnede yerini alıp gitar, darbuka gibi sevdiği enstrümanlardan çaldı. Müziğin ritmine kendini kaptıran otizmli çocuklar, el ele verip halay çekti, türkü söyledi. Otizmli çocukların sergiledikleri performans çok beğenildi.

Her zaman yanlarındayız

Bugüne dair açıklama yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Otizmli çocukların her zaman yanındayız. Onlar için inşa ettiğimiz sarayda hem eğitim alıyor hem de yararlı zaman geçiriyorlar. Bu vesileyle, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizme dair toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artmasını temenni ediyor; otizmli çocuklarımıza, yetişkinlere ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.

Keyifli geçen etkinliğe çocukların aileleri de katıldı. - İSTANBUL

Bağcılar'da Otizm Farkındalık Günü dolu dolu yaşandı
Bağcılar'da Otizm Farkındalık Günü dolu dolu yaşandı
Bağcılar'da Otizm Farkındalık Günü dolu dolu yaşandı
Bağcılar'da Otizm Farkındalık Günü dolu dolu yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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