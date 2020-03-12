Bağcılar'da okullar ve toplu yaşam alanları gece gündüz dezenfekte ediliyor Bağcılar'da okullar ve toplu yaşam alanları gece gündüz dezenfekte ediliyor Bağcılar'da bulunan okullar korona virüs tehlikesine karşı Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gece boyunca dezenfekte edilirken camiler, cemevleri ve tüm kamu kurumları gibi...

Bağcılar'da okullar ve toplu yaşam alanları gece gündüz dezenfekte ediliyor

İSTANBUL - Bağcılar'da bulunan okullar korona virüs tehlikesine karşı Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gece boyunca dezenfekte edilirken camiler, cemevleri ve tüm kamu kurumları gibi toplu yaşam alanları da gün içinde ilaçlanıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran 'korona virüs' salgınına karşı Bağcılar Belediyesi'nin toplu yaşam alanlarında yaptığı dezenfekte çalışması; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Türkiye'deki ilk korona virüs vak'asını açıklamasıyla birlikte yoğunluk kazandı. İlçe genelinde tedbirlerini artıran Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bir yandan çalışma saatini uzatırken bir yandan da 5'er kişiden olan ekip sayısını da iki kat artırdı.

Gündüz saatlerinde park, nostalji bahçesi, cami ve benzeri ortak yaşam alanlarında virüs ve mikroptan arındırma çalışması yapan ekipler, gece de okullarda dezenfekte işlemine devam ediyor. Ekipler, çalışmalarında bakteri, virüs ve mantar gibi bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte özelliği bulunan; toksik olmayan, renksiz, kokusuz ve çevreye zarar vermeyen ürünler tercih ediliyor. Özel kıyafetli ekipler özel hazırlanan solüsyonu da sınıflarda, öğretmen odalarında, tuvaletlerde ve koridorlarda öğrencilerin ellerini temas ettiği yerlere sıkıyor. Okulun ıslak zeminleri bakteri ve virüslere karşı dezenfekte edilirken bez yardımı ile masa ve sıralar, kapı kolları ile cam kenarları temizleniyor.

Ellerin değdiği her nokta temizleniyor

Korona virüse karşı her türlü önlemin alındığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Okullarımızda öğrencilerimizin sağlığı için ellerinin değdiği her yeri dezenfekte çalışması yapıyoruz. Gece boyunca okullarımızı temizliyor gündüz onların ders göreceği hijyenik eğitim yuvaları haline getiriyoruz. Sınıflarda sıralar, masalar, pencere kulpları, kantinler, koridorlar, tuvaletlerin temizlikleri yapılarak öğrencilerimizin sağlıklı güvenli bir şekilde okulda bulunmalarını sağlıyoruz" dedi. Okullardaki dezenfekte işlemi eğitim dönemi boyunca gece saatlerinde yapılmaya devam edecek.

Cami ve cemevleri de ilaçlanıyor

Öte yandan gün içinde ise cami ve cemevleri başta olmak üzere ibadethaneler, devlet okullarının yanı sıra özel okullar, bilgi evleri, kütüphaneler dahil tüm eğitim yuvaları, spor salonları, belediye bünyesindeki sosyal tesisler, parklar, nostalji bahçeleri, ilçede hizmet veren kamu kurumları ve kurum araçlarının içi titiz bir şekilde ilaçlanıyor.

Kaynak: İHA