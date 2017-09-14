Bağcılar'da Okullar Depreme Karşı Yenileniyor

Bağcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okulların yıkılıp yerine yenisinin inşa edildiği ve son 6 yılda toplam 22 okulun ilçeye kazandırıldığı bildirildi.



Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, 18 Eylül'de başlayacak olan 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, 110'u devlet 54'ü özel olmak üzere 164 okulda 143 bin 230 öğrencinin eğitim göreceği Bağcılar'da hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, 4 ilin nüfusundan daha fazla öğrencinin eğitim gördüğü Bağcılar'da en çok önem verilen konunun ise okulların güçlendirilmesi olduğunu vurgulandı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bağcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okullar yıkılıp yerine yenisi inşa ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bağcılar Belediyesi ve hayırseverlerin işbirliğinde 3'ü bu sene olmak üzere son 6 yılda toplam 22 okul ilçeye kazandırıldı. 12 okulun inşaatı devam ederken, bir okulun yapımı ise ihale aşamasında."



Açıklamada, Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim görebilmesi amacıyla, 110 devlet okulunda başta sınıflar, laboratuvarlar ve öğretmen odaları olmak üzere baştan aşağı temizliklerinin yapıldığı anlatıldı. Temizliğin ardından ilaçlama işleminin de yapılarak eğitim yuvalarının hazır hale getirildiği ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Deprem Türkiye'nin kaçınılmaz bir gerçeği. Bu kapsamda okullarımızı depremlere dayanıklı hale getiriyoruz. Artık Bağcılar'da eski ve depreme dayanıksız okul kalmayacak. Öğrencilerimiz, yeniden inşa ettiğimiz güçlü okullarımızda güven içinde eğitimlerine devam edecek. Okul sayımız da her geçen gün artıyor. Şu anda 12 okulun inşaatı devam ediyor. Okul sayısındaki artışla beraber en kısa sürede tekli eğitime geçmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.