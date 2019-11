Bağcılar'da okulda ayrımcılığa dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi

17.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:51

BAĞCILAR'da özel gereksinimli birey ve aileleri Aksaray Mehmetçik İlkokul'unda meydana gelen olaya tepki göstermek ve ayrımcılığa dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi.

Serebral Palsi, Otizm, Down Sendromu ve Yaygın Gelişimsel Bozuklukla birlikte yaşayan bireyler ve aileleri 13.00'da Bağcılar meydanında bir araya geldi. Ellerinde "Ayrıştırma kaynaştır", "Biz bu hayatın rengiyiz", "Yaşamda bana da yer ver", "Eğitim hakkımızı istiyoruz" yazılı dövizlerle sloganlar atarak yürüyüş yoluna ilerledi.

Kaynak: DHA

"AKSARAY'DA YAŞANANLAR TEK VE TEKRARLANMAYAN BİR OLAY DEĞİLDİR"Yürüyüşün ardından Aileler adına basın açıklamasını okuyan Yeryüzü Serebral Palsililer Bilim Teknoloji Araştırma Geliştirme İnovasyon ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Cengiz Uzun, "Özel gereksinimli bireylerin anayasal hak olan eğitim hakkının engellemesini ve protesto edilmesini esefle karşılıyoruz. Aksaray'da yapılanlar, tek ve tekrarlanmayan bir olay değildir. Biz, bu tür haksız, hadsiz uygulama ve tavırlara her zaman maruz kalıyoruz. Eğitim, Anayasal bir haktır. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en temel hakkıdır. Engellenemez ve ötelenemez.Özel gereksinimli bireylerin kaynaştırma eğitiminden uzaklaştırılmasını ve ayrıştırılmasını onaylamıyoruz. Ötekileştirilmesini ve tek tipleştirilmesini de asla kabul etmiyoruz" dedi. "EĞİTİM HAKKIMIZI SONUNA KADAR KULLANMAK İSTİYORUZ"Uzun, "Serebral Palsi, Otizm, Down Sendromu ve Yaygın Gelişimsel Bozukluk rahatsızlığını, hiçbir birey ya da aile, kendi tercih etmemiştir. Bireylerin ve ailelerinin tercih etmediği bir durumdan dolayı hiç kimse kınanamaz, ötekileştirilemez ve engellenemez. Özel gereksinimli bireyler olarak, eğitim hakkımızı sonuna kadar kullanmak istiyoruz" diye konuştu. "İMZA TOPLANIP BENİM ÇOCUĞUM SINIFINDAN ATILMAK İSTENDİ"Velilerden Merve Özdemir ise, "Oğlum otizmli ikinci sınıfa gidiyor. Ben özellikle normal okullarda diğer velilere farkındalık için seminerler düzenlenmesini istiyorum. Kaynaştırma ne demek, özel gereksinimli çocuk ne demek öğretmenlerin eğitilmesini istiyorum. Benim çocuğum öğretmen tarafından şiddet gördü, diğer veliler tarafından istenmedi. 35 kişilik sınıfında imza toplanıp benim çocuğum sınıfından atılmak istendi" dedi.- İstanbul