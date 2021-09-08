BAĞCILAR'DA OKUL ÇEVRESİNDE POLİS DENETİMİ

BAĞCILAR'da okul çevresinde yapılan denetimlerde polis oyun salonu ve metruk binaları kontrol etti.

BAĞCILAR'da okul çevresinde yapılan denetimlerde polis oyun salonu ve metruk binaları kontrol etti.

Bağcılar Emniyetine bağlı Asayiş Şube, Güvenlik Şube, Çocuk Büro Amirliği ve motorize ekiplerince okulların çevresinde denetimler gerçekleştirildi. Okula yakın metruk bina ve oyun salonları kontrol edildi. Denetimlerde şüpheli bulunanlar Genel Bilgi Toplama (GBT) taramasından geçirilirken, oyun salonundakilere maske ve mesafe uyarıları yapıldı.

DENETİMLERİ DESTEKLİYORUZ

Oyun salonu işletmecisi Murat Manga, Denetimler güzel, olması da lazım. Bu denetimleri de destekliyorum. Benim buraya çok fazla öğrenci gelmiyor. Genelde 18'den büyükler geliyor dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı