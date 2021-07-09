Bağcılar'da öğrenciler telafi eğitimlerine yoğun ilgi gösteriyor
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Bağcılar'da öğrenciler telafi eğitimlerine yoğun ilgi gösteriyor

Bağcılar'da öğrenciler telafi eğitimlerine yoğun ilgi gösteriyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığının 5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında uygulayacağı "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında Bağcılar Belediyesi bünyesindeki bilgi evlerinde düzenlenecek kültür ve spor etkinliklerine katılmak üzere ilk 4 günde 1000 öğrenci kayıt yaptırdı.

Milli Eğitim Bakanlığının 5 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında uygulayacağı "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında Bağcılar Belediyesi bünyesindeki bilgi evlerinde düzenlenecek kültür ve spor etkinliklerine katılmak üzere ilk 4 günde 1000 öğrenci kayıt yaptırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ?Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırladığı "Telafide Ben de Varım" programı 5 Temmuz'da başladı. 31 Ağustos'a kadar sürecek proje kapsamında gönüllülük esasına göre öğrencilere belirlenmiş temalarda eğitim verilecek.

Bağcılar Belediyesi de her yıl düzenlediği Yaz Okulları'nda bu yıl değişikliğe giderek "Telafide Ben de Varım" projesine destek vermek amacıyla yeni program düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'yle yapılan iş birliğiyle bilgi evlerinin kapıları yaz tatili boyunca öğrencilere açıldı.

Yaz okullarına kayıt yaptıran öğrenciler, basketbol, futbol, voleybol, mini golf, badminton, oryantiring, satranç etkinlikleri ile Kuran-ı Kerim, siyer ve ahlak eğitimi derslerinden yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bilgi Evleri'nin en önemli işlevlerinden birinin eğitim olduğunu belirtti.

Yıl boyunca 17 bilgi evinde kültür, sanat ve spor dallarında çocuklara eğitimler verdiklerini aktaran Çağırıcı, "Bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığımızın projesine destek vererek öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Yarınımızı teslim edeceğimiz çocukları en iyi şekilde yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında etkinliklerden yararlanmak isteyenler yaz okullarına kayıt yaptırıyorlar. Öğrenciler projeye yoğun ilgi gösterirken, ilk 4 günde kayıt yaptıranların sayısı 1000'e ulaştı. Yetkililer, bu sayının 5 bine kadar çıkabileceğini belirtti.

Bağcılar'da öğrenciler telafi eğitimlerine yoğun ilgi gösteriyor
Bağcılar'da öğrenciler telafi eğitimlerine yoğun ilgi gösteriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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