Bağcılar'da Nostalji Bahçeleri'ndeki kiraz ağaçları çiçek açtı
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Bağcılar'da Nostalji Bahçeleri'ndeki kiraz ağaçları çiçek açtı

Bağcılar'da Nostalji Bahçeleri'ndeki kiraz ağaçları çiçek açtı
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Bağcılar'da Nostalji Bahçeleri'ndeki kiraz ağaçlarının çiçek açması güzel görüntüler oluşturdu.

Bağcılar'da Nostalji Bahçeleri'ndeki kiraz ağaçlarının çiçek açması güzel görüntüler oluşturdu.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kirazlı Mahallesi'nde bulunan kiraz bahçesinde ağaçlar çiçek açtı. Beyaz çiçekleri ile ilkbaharın tüm güzelliğini yansıtan meyve bahçeleri, adeta beyaz gelinlik giyen görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Ağaçları süsleyen bembeyaz çiçekler, fotoğraflık görüntüler oluşturdu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Kiraz bahçesinin görüntüsü bu yıl da çok güzel. Bütün ağaçlar çiçeklerle donandı. İnşallah aynı şekilde meyve de verir diye diye bekliyoruz. Her yıl bahçemizde çocuk sesleri eksik olmazdı. Aileler piknik yaparlardı ve dinlenirlerdi. Ancak pandemi sebebiyle o duyguları yaşayamıyoruz. İnşallah salgın bir an önce biter ve eski şölenleri yeniden yapma imkanı buluruz."

Geçen yıl yapılan hasatta toplanan kirazlar, çevrede hizmet veren hastanelerdeki sağlık personeline ikram edilmişti.

Bağcılar Belediyesinin üzüm bağını kurarak başlattığı Nostalji Bahçeleri Projesi kapsamında Kirazlı Mahallesi'nde 2007-2008 yıllarında oluşturulan yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerine kurulu Kiraz Bahçesi'nde Napolyon ve Stargold cinsi 84 adet kiraz ağacı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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