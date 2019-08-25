Bağcılar'da mühürlenen bina

25.08.2019 15:46

Bağcılar'da mühürlenerek tahliye edilen binanın çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Fatih Mahallesi 1757 Sokak'ta bulunan 5 katlı bina sakinlerinin tahliye edilmesinin ardından sokaktaki bekleyiş sürüyor.

Boşaltılan bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarının yanına yerleşirken, gidecek yeri olmadığını ifade eden daire sahiplerine ise Bağcılar Belediyesi tarafından kalacak yer ayarlaması yapıldı.

İki ablasının mühürlenen binada oturduğunu söyleyen mahalle sakini Hüseyin Nizam, "İşteydim bir anda geldim, baktım etraf çevrili, itfaiye ve polisleri görünce biz de şaşırdık. Çürük tespiti varmış. Belediyeden arkadaşlar da geldi. Gönül böyle bir şeyle karşılaşmak istemez, yeter ki cana gelmesin." diye konuştu.

20 daire ve 2 dükkanın bulunduğu apartmandan alınan örneklerin laboratuvardaki incelemesinin ardından binanın geleceği hakkında verilecek olan karar belirlenecek. Çıkacak rapor olumsuz olur ise, kontrollü olarak eşyalar tahliye edilecek ve bina kentsel dönüşüm sürecine girecek.

Kaynak: AA