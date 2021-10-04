Bağcılar'da motoru alev alan kargo aracı kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Bağcılar'da motoru alev alan kargo aracı kullanılamaz hale geldi

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Bağcılar'da bir kargo şirketine ait minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir kargo şirketine ait minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tem Otoyolu yan yolda Ankara istikametine seyreden bir kargo şirketine ait 34 HU 2582 plakalı minibüsün motor kısmında İSTOÇ mevkisinde yangın çıktı.

Aracını emniyet şeridine çeken şoför, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Daha sonra kargolar, şirkete ait başka bir araca aktarıldı.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Bağcılar'da motoru alev alan kargo aracı kullanılamaz hale geldi

Bağcılar'da motoru alev alan kargo aracı kullanılamaz hale geldi

Bağcılar'da motoru alev alan kargo aracı kullanılamaz hale geldi

Bağcılar'da motoru alev alan kargo aracı kullanılamaz hale geldi
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bağcılar'da motoru alev alan kargo aracı kullanılamaz hale geldi - Haberler
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